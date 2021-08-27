Враховуючи, що в багатьох містах України кількість велодоріжок невпинно зростає, то електричні самокати стають як ніколи актуальними. Особливо для тих людей, які не люблять крутити педалі. Фірмовий електросамокат компанії Xiaomi зручний та легкий. Його зручно тримати в багажнику автомобіля, а його батарея забезпечить поїздку, протяжністю 30 кілометрів.

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Електросамокат Mi Electric Scooter 3 з'явився в Україні: дивитись відео онлайн

Детальніше про новинку на українському ринку

Електросамокат Mi Electric Scooter 3, як і більшість його аналогів, має складну конструкцію. Це спрощує його перевезення у багажнику автомобіля.

Вага двоколісного ґаджета складає 13,2 кілограма. Тому перенести його через якусь перешкоду не буде проблематично.

Водночас з невеликою вагою, потужний електромотор забезпечить швидкість руху до 25 кілометрів за годину. Якщо ж користувач хоче різко збавити швидкість, то в цьому допоможуть подвійні дискові гальма на задньому колесі. Для зручності Mi Electric Scooter 3 має три режими швидкості:

"Режим пішохода" забезпечить швидкість від 0 до 5 кілометрів на годину. Стандартний режим" дозволить їхати швидше – до 20 кілометрів на годину. "Спорт" розганяє самокат до згаданих 25 кілометрів на годину.

Час повного заряджання батареї становить близько 5,5 годин. Якщо рівень заряду опустився нижче 30% й самокат не використовувався останні 10 днів, то він автоматично переходить у "сплячий режим" для економії енергії.

Уся необхідна інформація буде виводитися на LED-дисплей. На ньому можна буде побачити швидкість, рівень заряду акумулятора, обраний швидкісний режим та іншу необхідну інформацію.

Mi Electric Scooter 3 коштує 16 тисяч гривень.