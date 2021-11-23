В Україні презентували застосунок для жертв домашнього насилля: як він працює

В Україні з'явився мобільний застосунок для захисту жінок та дітей від домашнього насильства. Його презентувало українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства "Біла стрічка".

Застосунок називається WhiteribbonUA. Він має стати персональною службою безпеки для жінок.

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Додаток має дизайн-обманку

Додаток має дизайн, що нагадує календар для місячного циклу жінки. Посол доброї волі "Білої стрічки Україна" Тетяна Рамус розповіла, що це має стати додатковим захистом від кривдника, у разі якщо він перевіряє телефон жертви.

Щоб активувати додаток та покликати на допомогу, треба затримати палець на верхній іконці застосунку, і там з'явиться приховане меню. У ньому є 3 категорії:

екстрена допомога жертві (власнику застосунку чи комусь іншому);

ведення обліку фактів ("щоденник", де можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні);

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля;

WhiteribbonUA має зв'язок з поліцією

Основною функцією застосунку є прямий зв'язок із поліцією. Окрім того, там зібрані усі номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки.

Якщо ж жертві необхідно втекти, у спеціальному розділі є інструкція, як терміново зібрати сумку та що треба із собою взяти.

Застосунок WhiteRibbonUA можна завантажити з AppStore або Google Play на будь-який смартфон незалежно від версії програмного забезпечення. Його створили за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Як працює додаток WhiteribbonUA: дивіться відео