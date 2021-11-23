Застосунок називається WhiteribbonUA. Він має стати персональною службою безпеки для жінок.

Важливо Ґвалтував доньку та знущався з сина: на Хмельниччині засудили батька-нелюда

Додаток має дизайн-обманку

Додаток має дизайн, що нагадує календар для місячного циклу жінки. Посол доброї волі "Білої стрічки Україна" Тетяна Рамус розповіла, що це має стати додатковим захистом від кривдника, у разі якщо він перевіряє телефон жертви.

Щоб активувати додаток та покликати на допомогу, треба затримати палець на верхній іконці застосунку, і там з'явиться приховане меню. У ньому є 3 категорії:

екстрена допомога жертві (власнику застосунку чи комусь іншому);

ведення обліку фактів ("щоденник", де можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні);

надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля;

WhiteribbonUA має зв'язок з поліцією

Основною функцією застосунку є прямий зв'язок із поліцією. Окрім того, там зібрані усі номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки.

Якщо ж жертві необхідно втекти, у спеціальному розділі є інструкція, як терміново зібрати сумку та що треба із собою взяти.

Цікаво! Застосунок WhiteRibbonUA можна завантажити з AppStore або Google Play на будь-який смартфон незалежно від версії програмного забезпечення. Його створили за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Як працює додаток WhiteribbonUA: дивіться відео