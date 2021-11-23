Застосунок називається WhiteribbonUA. Він має стати персональною службою безпеки для жінок.
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Додаток має дизайн-обманку
Додаток має дизайн, що нагадує календар для місячного циклу жінки. Посол доброї волі "Білої стрічки Україна" Тетяна Рамус розповіла, що це має стати додатковим захистом від кривдника, у разі якщо він перевіряє телефон жертви.
Щоб активувати додаток та покликати на допомогу, треба затримати палець на верхній іконці застосунку, і там з'явиться приховане меню. У ньому є 3 категорії:
- екстрена допомога жертві (власнику застосунку чи комусь іншому);
- ведення обліку фактів ("щоденник", де можна фіксувати факти насилля, не зберігаючи фото на телефоні);
- надання інформації для виявлення ознак домашнього насилля;
WhiteribbonUA має зв'язок з поліцією
Основною функцією застосунку є прямий зв'язок із поліцією. Окрім того, там зібрані усі номери телефонів служб для екстреного виклику та є можливість пошуку найближчого до вас центру підтримки.
Якщо ж жертві необхідно втекти, у спеціальному розділі є інструкція, як терміново зібрати сумку та що треба із собою взяти.
Як працює додаток WhiteribbonUA: дивіться відео