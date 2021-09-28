Застосунок має зробити доступ до "Електронного суду" через мобільні пристрої та смартфони зручнішим.

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Як зазначають розробники, цей додаток дозволяє:

отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею;

переглядати справи, провадження, процесуальні документи, надіслані судом до кабінету;

переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив у своєму кабінеті;

переглядати довіреності та ордери в кабінеті користувача;

анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Крім того, "єСуд" може значно спростити доступ до правосуддя мешканцям віддалених населених пунктів та непідконтрольної уряду України території, а також усім іншим жителям.



Презентація застосунку "єСуд" / Фото ДСА України

Як розповів заступник голови Державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький, ідею згенерували з огляду на побажання користувачів підсистеми "Електронний суд". Її основну версію тестували з 2018 року.

Вони висловилися щодо потреби розробки мобільної версії застосунку, щоби доступ до "Електронного суду" був зручнішим через мобільні пристрої та смартфони,

– сказав Чорнуцький.

За словами розробників застосунку, бюджет проєкту становить приблизно 360 тисяч гривень, але ці витрати взяло на себе представництво ПРООН в Україні.