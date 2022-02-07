Новинку розробило підприємство Kozak-EV, яке розташоване в Дніпрі. Як зазначили в компанії, обрали саме українського виробника, тому що ці авто добре знайомі, легкі в обслуговуванні, а їхні запчастини дешеві та завжди є в наявності.

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Не виготовляють "з нуля"

Машини виготовляють не "з нуля", а беруть на переобладнання. В автівку з пробігом майстри вбудовують тяговий електромотор, батарею та інші деталі, які необхідні електромобілю.

Такі електрокари існують у 3 модифікаціях. У залежності від них вони можуть проїхати від 130 до 230 кілометрів без підзаряду.



Переобладнані авто можуть проїхати до 230 кілометрів на одному заряді / Фото Kozak-EV

Зазначається, що переобладнану електромашину можна заряджати від звичайної розетки. Крім того, за допомогою спеціального перехідника є можливість скористатися електрозаправкою.



Авто можна заряджати на електрозаправках та від звичайних розеток / Фото Kozak-EV

Що входить в ціну

У ціну переобладнання входить:

встановлення комплекту на автівку;

узгодження переобладнання й одержання експертизи в "Державному автотранспортному науково-дослідному і проєктному інституті";

отримання сертифікату ВТК;

допомога при заміні техпаспорта з відміткою "електро" в сервісному центрі;

гарантійні обов'язки на комплект переобладнання.



Компанія хоче випустити власне авто / Фото Kozak-EV

У компанії зазначили, що у майбутньому вони хочуть випускати власне авто, на основі відпрацьованих технологій. Крім того, у співпраці з дизайнерами, планують створити сучасний та легкий кузов для підвищення продуктивності та комфортності електрокару.

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Комплектації електрокару

Базова комплектація, яка коштує 3700 доларів, має батарею на 12 кВт/год. Зазначається, що таке авто на одній підзарядці проїжджає містом близько 100 кілометрів, а на трасі – 130 кілометрів. При цьому максимальна швидкість становить 80 кілометрів за годину. Крім того, час заряджання батареї займає 5 – 6 годин.

Середня за ціною комплектація переобладнання обійдеться в 4400 доларів. У машину вмонтовують батарею на 16 кВт/год. Максимальна швидкість такого авто досягає 90 кілометрів за годину. Водночас на зарядку електрокара доведеться витратити 6 – 7 годин.

За 5500 доларів можна придбати автівку на 24 кВт/годину. На ній можна подолати без заряджання містом – до 200 кілометрів, а на трасі – 230 кілометрів. Максимальна швидкість такого електрокару 80 кілометрів за годину. Аби зарядити батарею потрібно буде 9 – 10 годин.

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