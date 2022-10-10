Як повідомляє 24 канал, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні, у різних регіонах було зафіксовано проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом. Це підтвердили у Держспецзв'язку. Відповідне повідомлення з'явилося у телеграм-каналі відомства.

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Причина перебоїв

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку,

– зазначають у відомстві.

Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у таких областях:

Хмельницька,

Львівська,

Полтавська,

а також у містах Харкові та Житомирі.

Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.

Коли зв'язок буде відновлено

У держспецзв'язку наголосили, що оператори і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку, адже доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.

Також у відомстві нагадали про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріали із результатами ударів по об'єктах телеком-інфраструктури.

Масована ракетна Росії атака по Україні

Нагадаємо, що загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:

Рівненській;

Львівській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Полтавській;

Харківській;

Миколаївській;

Сумській;

Івано-Франківській;

Київській областях та Києві.

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