Як повідомляє 24 канал, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні, у різних регіонах було зафіксовано проблеми зі зв'язком та мобільним інтернетом. Це підтвердили у Держспецзв'язку. Відповідне повідомлення з'явилося у телеграм-каналі відомства.
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Причина перебоїв
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку,
– зазначають у відомстві.
Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.
Перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у таких областях:
- Хмельницька,
- Львівська,
- Полтавська,
- а також у містах Харкові та Житомирі.
Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.
Коли зв'язок буде відновлено
У держспецзв'язку наголосили, що оператори і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку, адже доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.
Також у відомстві нагадали про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріали із результатами ударів по об'єктах телеком-інфраструктури.
Масована ракетна Росії атака по Україні
Нагадаємо, що загалом від ранку 10 жовтня вибухи пролунали у:
- Рівненській;
- Львівській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Миколаївській;
- Сумській;
- Івано-Франківській;
- Київській областях та Києві.
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