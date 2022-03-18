В Україні не працює Telegram
18 березня 2022 , 11:14Читать новость на русском
Месенджер Telegram перестав відповідати на запити користувачів приблизно об 11:10 18 березня. Детальніше – далі.
Найбільше скарг в Україні – у Києві та Львові. Проблеми торкнулися й окупантів: там зачепило Москву.
Цікаво Сервіс "білих хакерів" HackerOne відключив користувачів з України: що сталося
Що відбувається
- Причини збою наразі невідомі.
- З початку активної фази війни Росії проти України сервіс працював зі збоями через величезний наплив користувачів та навантаження на сервери.
- Тепер він узагалі недоступний.
Динаміка скарг на роботу Telegram / Скриншот 24 каналу
- Найбільше, судячи з даних DownDetector, постраждала Україна та Росія.
- Трохи менше – країни ЄС.
- Зі США практично немає скарг.
Червоним позначено найбільшу інтенсивність повідомлень про недоступність месенджера / Скриншоти 24 каналу
На 11:21 роботу сервісу відновлено. Про причини збою не повідомляють.