В Україні не працює Telegram

Месенджер Telegram перестав відповідати на запити користувачів приблизно об 11:10 18 березня. Детальніше – далі.

Найбільше скарг в Україні – у Києві та Львові. Проблеми торкнулися й окупантів: там зачепило Москву.

Цікаво Сервіс "білих хакерів" HackerOne відключив користувачів з України: що сталося

Що відбувається

Причини збою наразі невідомі.

З початку активної фази війни Росії проти України сервіс працював зі збоями через величезний наплив користувачів та навантаження на сервери.

Тепер він узагалі недоступний.



Динаміка скарг на роботу Telegram / Скриншот 24 каналу

Найбільше, судячи з даних DownDetector, постраждала Україна та Росія.

Трохи менше – країни ЄС.

Зі США практично немає скарг.

Червоним позначено найбільшу інтенсивність повідомлень про недоступність месенджера / Скриншоти 24 каналу

На 11:21 роботу сервісу відновлено. Про причини збою не повідомляють.