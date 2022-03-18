В Україні не працює Telegram

18 березня 2022 , 11:14
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Месенджер Telegram перестав відповідати на запити користувачів приблизно об 11:10 18 березня. Детальніше – далі.

Найбільше скарг в Україні – у Києві та Львові. Проблеми торкнулися й окупантів: там зачепило Москву.

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Що відбувається

  • Причини збою наразі невідомі.
  • З початку активної фази війни Росії проти України сервіс працював зі збоями через величезний наплив користувачів та навантаження на сервери.
  • Тепер він узагалі недоступний.


Динаміка скарг на роботу Telegram / Скриншот 24 каналу

  • Найбільше, судячи з даних DownDetector, постраждала Україна та Росія. 
  • Трохи менше – країни ЄС.
  • Зі США практично немає скарг.

Червоним позначено найбільшу інтенсивність повідомлень про недоступність месенджера / Скриншоти 24 каналу

На 11:21 роботу сервісу відновлено. Про причини збою не повідомляють.

Автор: Олександр Гайдамашко