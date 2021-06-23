Економить папір, час і гроші: в Україні майже рік тестують електронні лікарняні

В Україні наразі тестують електронні листки непрацездатності. За словами Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, це дозволить лікарю виписувати е-лікарняні з мінімальною кількістю дій, а ще дозволить зекономити чимало ресурсів.

Він підкреслив, цифровізація лікарняних збереже нашій країні мільярди гривень. До того ж завдяки електронним лікарняним вдасться знищити корупційні зловживання в цій сфері, а також заощадити папір, час і гроші українців.

До теми В Україні запрацювали електронні лікарняні: як отримати лікарняний онлайн

Для того, щоб оформити електронний лікарняний, пацієнту достатньо звернутися до свого сімейного лікаря або прийти на огляд. Далі він створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та завіряє його кваліфікованим електронним підписом.

Згодом українець отримує про це повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховують виплати. Про це також пацієнт отримає повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Пенсійний фонд та роботодавець не будуть знати діагноз працівників.

"Впровадження е-лікарняного дозволить роботодавцю і Фонду соціального страхування бачити в перший день, що застрахована особа захворіла і в якій лікарні чи який сімейний лікар сформував медичний висновок", – пояснив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

Е-лікарняне не можна буде оформити заднім числом

Оформити такий документ заднім числом вже точно не вийде. "У системі показується інформація про медичний заклад, лікаря, який виписав інформацію. Там є аналітика щодо того, якщо відбувається певні аномалії", – підкреслив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

У Мінцифри впевнені, що такими нововведеннями вдасться побороти недобросовісних лікарів, які за певну компенсацію виписували листки непрацездатності.

Якщо ми будемо бачити, що якийсь заклад цим займається, ми будемо приймати рішення щодо відключення від центрального компонента E-Health, аби він не міг робити цього. Або передаватимемо інформацію до правоохоронних органів,

– зазначив Ярослав Кучер.

Формувати е-лікарняні можуть лікарі як в медзакладах, зокрема, приватних, так і лікарі-ФОП, які мають ліцензію на медичну практику. У МОЗ прогнозують, що повноцінно запрацюють листи непрацездатності онлайн вже 1 вересня 2021 року.

Поки триває перехідний період лікарям дозволено видавати як електронні, так і паперові лікарняні. Але є виняток. Якщо лікарняний відкрили у паперовій формі, то так само мають його і закрити.