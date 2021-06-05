В Україні буде "вогняне кільце": коли можна побачити незвичне сонячне затемнення

На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.

Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.

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Сонячне затемнення буде видно в Україні

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години,

– мовиться у повідомленні.

Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть бачити й в Україні.

У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Минулого року жителі Землі могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення 21 червня. Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я.