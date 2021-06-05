Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.
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Сонячне затемнення буде видно в Україні
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години,
– мовиться у повідомленні.
Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть бачити й в Україні.
У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.