Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.

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Сонячне затемнення буде видно в Україні

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години,

– мовиться у повідомленні.

Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть бачити й в Україні.

У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Зверніть увагу! Минулого року жителі Землі могли спостерігати кільцеве сонячне затемнення 21 червня. Таке сонячне затемнення можна спостерігати, коли місяць перебуває якнайдалі від Землі. Супутник не повністю затуляє сонце і немов потрапляє у кільце з полум'я.