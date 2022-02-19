Українець створив установку для видобутку води з повітря – вона вже працює в Еміратах

Український розробник винайшов технологію Smart Oasis для видобутку води з повітря. Конструкцію встановили у зоні відпочинку дубайського парку Al Mamzar Smart Park.

Як стверджує розробник, потужності сонячних панелей вистачає, щоб генерувати щонайменше 20 літрів води на добу. Система автономно видобуває воду та розливає по склянках усім охочим.

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Що відомо

Smart Oasis – це інноваційна установка, яка конденсує воду з повітря.

Вона не тільки видобуває питну воду, вона також самоочищається від пилу та піску, та створює освіжаючий туман для охолодження відвідувачів парку.

Апарат оснащено спеціальним мінералізатором, який додає корисні мінерали у воду – це вимога місцевого законодавства.

В прикрашеній живими рослинами рамі встановлені ультразвукові розпилювачі, які розбивають потік води на дрібнодисперсні краплі та за допомогою вентиляторів видмухують назовні – потрібно лише натиснути кнопку.



Установка для видобутку води з повітря Smart Oasis / Фото Smart Oasis

Технологія, як впевнений розробник Олексій Приходько, може подолати проблему дефіциту питної води не тільки в ОАЕ, а й для мешканців усього світу.

В середньому влітку обсяг видобутої з повітря води може сягати 70 літрів, а взимку падає до 17-18 літрів на добу. Якщо ж встановити додаткові сонячні панелі, то установка здатна видобувати до 200 літрів на добу.



Установка для видобутку води з повітря Smart Oasis / Фото Smart Oasis