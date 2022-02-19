Як стверджує розробник, потужності сонячних панелей вистачає, щоб генерувати щонайменше 20 літрів води на добу. Система автономно видобуває воду та розливає по склянках усім охочим.

Цікаво Створено найточніший годинник в історії – він збивається на секунду за 300 мільярдів років

Що відомо

Smart Oasis – це інноваційна установка, яка конденсує воду з повітря.

Вона не тільки видобуває питну воду, вона також самоочищається від пилу та піску, та створює освіжаючий туман для охолодження відвідувачів парку.

Апарат оснащено спеціальним мінералізатором, який додає корисні мінерали у воду – це вимога місцевого законодавства.

В прикрашеній живими рослинами рамі встановлені ультразвукові розпилювачі, які розбивають потік води на дрібнодисперсні краплі та за допомогою вентиляторів видмухують назовні – потрібно лише натиснути кнопку.



Установка для видобутку води з повітря Smart Oasis / Фото Smart Oasis

Технологія, як впевнений розробник Олексій Приходько, може подолати проблему дефіциту питної води не тільки в ОАЕ, а й для мешканців усього світу.

В середньому влітку обсяг видобутої з повітря води може сягати 70 літрів, а взимку падає до 17-18 літрів на добу. Якщо ж встановити додаткові сонячні панелі, то установка здатна видобувати до 200 літрів на добу.



Установка для видобутку води з повітря Smart Oasis / Фото Smart Oasis