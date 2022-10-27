Як повідомляє 24 канал, проєкт презентував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на спеціалізованому закритому заході Альянсу. Про це міністр розповів у своєму телеграмі.

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За словами Михайла Федорова, загалом система дає змогу зібрати більше інформації про противника. Створили платформу у Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

Вже сьогодні Україна не лише воює за стандартами НАТО, але і стає трендсеттером військової індустрії для всього світу,

– наголосив Федоров.



Михайло Федоров презентує систему Delta на конференції НАТО / Фото Михайла Федорова

На що здатна система Delta

Delta забезпечує об’ємне розуміння поля бою в режимі реального часу,

інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі розвіддані на цифровій мапі;

містить інструменти ситуаційної обізнаності та центри обробки даних;

забезпечує миттєве спілкування на полі бою та інші можливості

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Система оснащена сучасними засобами моніторингу підозрілої активності. Кіберпідрозділи союзників України від 2021 року постійно перевіряють систему на вразливості, спроби проникнення, витік даних тощо.

Серед іншого Михайло Федоров зазначив, що "хмарні середовища та масове використання Армії дронів замість армії людей – це інвестиції в армію майбутнього, і те, що допоможе перемогти на полі бою та зберегти життя українців".