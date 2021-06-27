Не останню роль в поштовху людей до банківської диджиталізації зіграв карантин. Прессекретар "Приватбанку" розповів, що кількість користувачів їхнього мобільного додатку за 2021 рік зросла на 30% – до 13 мільйонів осіб.

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Розвиток інтернет-банкінгу сприяє економіці

Він відзначив, що операції в касах у банках знизилися приблизно на 29 – 30%. Натомість операції в інтернет-банку зросли на майже 35%.

Основу тих, хто користується інтернет-банкінгом, на 90% складають люди віком від 20 до 45 років. Однак за 2020 рік ледь не вдвічі зросла кількість користувачів, які старші ніж 55 років. Експерти вважають, що розвиток інтернет-банкінгу сприяє економіці.

Наприклад, збільшення безконтактної оплати призводить до того, що покупки стають більш легальними — з них сплачуються податки. Крім того, це стимулює розвиватись і сам бізнес.

Диджиталізація – це не лише банки. Бізнес підтягується до того, щоб отримати клієнтів, які користуються смартфонами при оплаті. За останні 2 роки майже в кожній точці є POS-термінал,

– пояснив прессекретар "Приватбанку" Олег Серьга.

Ще одним сприятливим фактором для розвитку вітчизняного диджитал-банкінгу є смартфонізація. Смартфони стають дедалі доступнішими. Для того, щоб користуватись послугами фінансових установ через інтернет вже давно не потрібен комп'ютер, тому все більше осіб стають користувачами мобільних додатків

Українці не наважуються користуватися всіма банківськими послугами

При цьому найбільш популярними банківськими послугами наразі залишаються невеликі операції. Координаторка комітету з електронних платежів Вікторія Бурдейна зауважила, найпопулярнішими онлайн-послугами є:

грошові перекази;

оплата рахунків;

поповнення мобільного телефону.

І додала, також динамічно зростає ринок P2P-платежів. Це спостерігають і всі платіжні системи, і всі банки.

Що таке P2P-платежі? Це грошові перекази з картки відправника на картку, номер телефону, електронну пошту або розрахунковий рахунок одержувача. Переказ відбувається без участі фінансових організацій.

Але диджиталізація у банківському секторі може мати й негативні наслідки. Зокрема скорочення робочих місць.

І хоча користування банківськими послугами в Україні стає дедалі простішим, українці наразі не до кінця довіряють усьому переліку послуг, як це роблять у розвинених західних країнах. Наприклад, брати іпотеки або кредити на великі суми українці полюбляють особисто, через менеджера банка та касу.