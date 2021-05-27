Навесні 2021 року Facebook оприлюднив звіт за 4 роки. У ньому мовиться про так звану скоординовану неавтентичну поведінку.
Зауважте Facebook почав позначати ЗМІ, які контролює російська влада
Упродовж 4 років Facebook виявив кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. Загалом – 150 операцій з дезінформації.
Росія лідирує
У Росії зафіксували 27 операцій з впливу. Джерела 15 з них ведуть до розташованого у Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень (ІRА) та інших організацій, пов'язаних з олігархом Євгеном Пригожиним. Ще 4 операції – пов'язані з кремлівськими спецслужбами, а 2 – з сайтами російських ЗМІ.
Водночас жодна країна не побила "рекорд" Росії, який зафіксували у 2016 році. Тоді Агентство інтернет-досліджень піддало 126 мільйонів користувачів соцмережі політичній дезінформації перед виборами.
Деталі від Facebook
- Найчастіше впливу іноземних операцій з дезінформації зазнавали США, Україна, Велика Британія, Лівія і Судан.
- Переломним моментом у новітній історії "операцій з впливу" став період виборів в США в 2020 році.
- Усе більшість країн, дивлячись на Росію, починають операції з дезінформації в своїх країнах. Зокрема, мовиться про мережі тіньових фірм зі зв'язків з громадськістю.
- Очільник відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер заявив, що спершу операції з дезінформації були елітним видом спорту, водночас станом на 2021 рік в гру входить все більше і більше людей.