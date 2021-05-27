Навесні 2021 року Facebook оприлюднив звіт за 4 роки. У ньому мовиться про так звану скоординовану неавтентичну поведінку.

Зауважте Facebook почав позначати ЗМІ, які контролює російська влада

Упродовж 4 років Facebook виявив кампанії з дезінформації в більш ніж 50 країнах. Загалом – 150 операцій з дезінформації.

Росія лідирує

У Росії зафіксували 27 операцій з впливу. Джерела 15 з них ведуть до розташованого у Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень (ІRА) та інших організацій, пов'язаних з олігархом Євгеном Пригожиним. Ще 4 операції – пов'язані з кремлівськими спецслужбами, а 2 – з сайтами російських ЗМІ.

Водночас жодна країна не побила "рекорд" Росії, який зафіксували у 2016 році. Тоді Агентство інтернет-досліджень піддало 126 мільйонів користувачів соцмережі політичній дезінформації перед виборами.

Деталі від Facebook