Компанію Ілона Маска SpaceX попередньо обрали для запуску у грудні 2021 року супутника дистанційного зондування землі "Січ 2-30 (2-1)". Зараз Україна веде технічні переговори щодо співпраці.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський в ефірі одного з українських телеканалів.

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У нас реально є вікно для запуску апарату в грудні за допомогою іноземного оператора – у даному випадку SpaceX, з яким ми зараз співпрацюємо з точки зору сумісності апарату з ракетою-носієм,

– сказав віце-прем'єр в інтерв'ю на телеканалі "Перший діловий".

За словами міністра, відповідне рішення було прийнято президентом. Уруський уточнив, що робота зі SpaceX йде інтенсивно і найближчим часом буде зрозуміло, чи можливо поєднати український супутник з ракетоносієм SpaceX.

Віце-прем'єр зазначив, що на сьогоднішній день супутник практично готовий. "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску", – пояснив він. Уруський додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.

Він нагадав, що останній раз дистанційний супутник зондування Землі України запускала 10 років тому, тому запуск нового супутника буде визначною подією.

Чи справді Україна запустить супутник на ракеті SpaceX

Джерело: ДКА

Державне космічне агенство України справді вело переговори зі SpaceX, а 18 січня 2021 року було підписано договір про нерозголошення з американською компанією. Про це мовиться у заяві ДКА. Разом з тим у заяві сказано наступне:

У час, коли Віце-прем’єр-міністр – Міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив про запуск супутника у 2021 році, ДКА та КБ "Південне" отримали інформацію про те, що навантаження на супутник у тій позиції, у якій пропонується його розташувати, буде перевищувати у декілька разів показники, які заявлені у вимогах до експлуатації "Січ 2-1", що, фактично, виведе з ладу супутник.

Варто зазначити, що ДКА опублікувало спростування заяви Уруського, яку він озвучив 9 лютого в ефірі одного з українських телеканалів. Агентство наголошує, що зробить все можливе, щоб запуск супутника "Січ 2-1" до кінця 2021 року, однак з переліку завдань, які потрібно зробити, не схоже, що супутник цього року таки запустять.

Для завершення створення космічного апарату "Січ 2-1", необхідно: