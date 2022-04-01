Річ у тім, що саме у Норвегії базується Kongsberg – одна з провідних оборонних компаній у світі. І саме вона займається розробкою та постачанням потрібної зараз Україні зброї. Мовиться якраз про ракетний комплекс NASAMS та протикорабельну ракету Naval Strike Missile (NSM). Про першу розповімо детальніше.

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Чим цікавий NASAMS

Джерело: Defence Express

Свою повітряну оборону Норвегія розпочала оновлювати ще в 90-х. Країна вирішила не просто закупити сучасні зразки озброєння на той час, чи модифікувати старі – було прийнято рішення в кооперації з американською компанією Raytheon розробити нове рішення.

Базою послужила ефективна та перевірена ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM. Вирішено було перетворити її в зенітну. Це доволі далекобійна ракета з високою енергетикою, яка у "повітряній" версії має дальність пуску від 70 до 180 км (в залежності від модифікації).

Kongsberg разом із Raytheon створили новий зенітний ракетний комплекс, який отримав назву Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System – NASAMS. Ракета отримала систему виявлення цілей та командний пункт.



NASAMS в роботі / Фото dmitryshulgin

На що здатен NASAMS

Характеристики ракетного комплексу

Дальність виявлення цілі: до 75 км за дальністю, до 40 км за висотою

Максимальна дальність знищення цілей: до 40 км за дальністю, до 20 км за висотою

Швидкість ракети: до 4 Махів

Вага бойової частини ракети: близько 20 кг

Орієнтовна вартість батареї: 64 мільйони доларів

Саме завдяки високим характеристикам та постійному оновленню цей ракетний комплекс став доволі популярним у світі.Найбільш передовою версією ракетного комплексу є система NASAMS-3, яка оснащується ракетами AMRAAM-ER з дальністю пуску до 40 кілометрів та висотою понад 20 кілометрів.

Виявленням цілей займається радар AN/MPQ-64 Sentinel. Він забезпечує огляд на відстані до 75 кілометрів з ефективністю до 40 кілометрів по відстані й висоті. Крім того, NASAMS може працювати й отримуючи данні від інших радарів та засобів виявлення цілей.



AN/MPQ-64 Sentinel / Фото dmitryshulgin

З такими характеристиками система NASAMS-3 здатна знищувати:

літаки;

вертольоти;

та балістичні цілі, які маневрують.

Це означає, що Українські військові озброєні цими комплексами, здатні відбивати атаки з повітря та знищувати серед іншого ворожі ракети "Искандер".

Разом з тим загальна вартість комплексу доволі висока. Одна батарея має приблизну вартість 64 мільйони доларів (станом на 2020 рік). До складу однієї батареї входить один центр керування, один радар та 2-3 пускових установки.

Система NASAMS: дивіться відео

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Як зазначає портал Defence Express, для України питання ціни наразі не стоїть. Річ у тім, що ракети та радар для NASAMS виробляє американський Raytheon, а США зараз надають Україні максимальну підтримку. Більш критичним може бути час, який необхідний для навчання операторів цієї техніки.