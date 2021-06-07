Як заявили на фейсбук-сторінці посольства Естонії у Києві, посилення співпраці з Україною у питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів Уряду Естонії.

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Таким чином Україна приєдналась до спільних зусиль в побудові потужної системи кіберзахисту і готова перейняти досвід у цій сфері.

На засіданні Керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні у її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.

Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас,

– зазначив Посол Естонії в Україні Kaimo Kuusk.

З огляду на те, що спецслужби Росії регулярно здійснюють атаки на комп'ютери держустанов України, приєднання до Центру кіберзахисту НАТО дозволить Україні посилити власну кібербезпеку. Це також сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні.