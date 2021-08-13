Сфери використання супутника дуже різноманітні. Він стане у нагоді військовим і, наприклад, Міністерству захисту довкілля, щоб відстежувати незаконну вирубку лісів, і багатьом іншим державним інстанціям.

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Завдання "Січ 2-30" на орбіті

Наразі супутник "Січ 2-30" проходить останні технічні випробування перед тим, як в грудні відправитись у космос з американського космодрому. "Україна знову повертається на космічну орбіту" – так говорять ті, хто працює над створенням супутника.

Подія дійсно нерядова, тому що останній раз подібний супутник українське космічне агентство відправляло у космос ще у 2011 році. Зараз він вже не працює. Новий супутник має виконувати низку задач для різноманітних державних відомств.

"Ці знімки будуть використовуватись для цілей оборони та безпеки, а також для питань економічної безпеки. Це і контроль лісових поверхонь, водних ресурсів, сільськогосподарських угідь, використання, стан рослин", – сказав голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай.

"Січ 2-30" проходить останні технічні випробування: дивіться сюжет 24 каналу

Вартість будівництва супутника "Січ 2-30"

Український супутник доправить у космос ракета Ілона Маска Falcon 9. Договір з його підприємством вже підписали. Вартість контракту склала майже 2 мільйони доларів. Побудова самого супутника обійшлась у понад 100 мільйонів гривень.

Робота над супутником розпочалась ще 10 років тому, натомість активна фаза розробки припала на 2014 рік, після початку війни з Росією. Звісно, за час, що минув, технології встигли трохи застаріти й роздільна здатність супутника – а саме вона визначає якість зображень, що він передаватиме на землю – вже не така висока в порівнянні з новітніми розробками.

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Втім, навіть таких технологій у космосі в України досі не було. Всю інформацію доводилось купувати в іноземних космічних агенцій або брати з відкритих джерел.

"Протягом доби він може робити приблизно 5 витків навколо Землі, з них 3 проходять над територією України. Він може забезпечити зйомку в смузі приблизно 55 кілометрів з роздільною здатністю приблизно 8 метрів на піксель", – зауважив Сергій Полуян, начальник інформаційно-комунікаційного відділення КБ "Південне".

В конструкторському бюро "Південне" пояснили, що це тільки перший супутник подібного класу й він виконуватиме лише рядові задачі. Водночас вони вже готові будувати нові супутники із детальними і наддетальними роздільними здатностями. Справа за космічною програмою. Вона вже написана, її має затвердити уряд.

Супутник виконуватиме лише рядові задачі: дивіться відео 24 каналу

"Цей супутник дозволяє розв'язувати найпершу задачу, етап завдання – наглядове спостереження. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію, повинні бути створені такі супутники. У нас є пропозиція, є високий ступінь готовності приступити до створення цих супутників", – сказав Сергій Полуян.

В уряді завершують обговорення космічної програми

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, наразі уряд завершує останні обговорення космічної програми. Восени, сподівається він, її затвердять. І тоді за наступних 5 років Україна має побудувати і запустити у космос аж 7 супутників. Держава зобов'язується виділяти на це приблизно 3 мільярди гривень щороку.

"Я є прихильником того, щоб Україна не як свято запускала супутник раз в 10 років, а щоб ми мінімум по 2 супутники запускали в рік, кожен рік. І космічна програма передбачає, зокрема, що 2 – 3 супутники на найближчі 3 роки ми плануємо запускати. Зокрема й зі зовсім іншою роздільною здатністю", – сказав Олег Уруський.

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Термін експлуатації супутника "Січ 2-30" – приблизно 5 років. Тож, якщо Україна дійсно хоче створити свою космічну систему, яка забезпечуватиме державу якісними супутниковими знімками земної поверхні, треба квапитись і затверджувати космічну програму вже зараз. Аби не розпочинати потім все знову з нуля.