Інформація з'явилася на телеграм-каналі FEDOROV, де інформацію висвітлює Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації України. Повідомляється, що Україна посіла шосте місце у європейському рейтингу Open Data Maturity 2021. Минулого року ми були 17-ми.

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Детальніше про результати

Як відзначає Михайло Федоров, рівень зрілості сфери відкритих даних в Україні у 2021 році склав 94%, а це на 10% більше минулого року. Особливо показово це виглядає, якщо знати, що середній показник зрілості сфери в Європі – 81%. Показники, які дозволили нашій країні посісти таке високе місце у рейтингу наступні:

Політика відкритих даних: 640 балів із 650 можливих.

Функціонування порталу відкритих даних: 614 балів.

Вплив відкритих даних: 615 балів.

Якість відкритих даних: 578 балів.

Федоров наголошує, що наступного року команда планує посісти уже принаймні третє місце.