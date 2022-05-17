Україна, Польща та Словенія стануть учасниками пілотного проєкту ID Wallet

Міністр Мінцифри Михайло Федоров на зустрічі з колегами з Польщі та Словенії обговорив нові цифрові проєкти в яких країни разом братимуть участь. Одним з таких проєктів став пілотний ID Wallet.

Як повідомляє 24 канал, Михайло Федоров провів зустріч з державним секретарем, заступником Голови Канцелярії Ради Міністрів Польщі Янушем Цешинським та Міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

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Політики домовилися про нові спільні проєкти:

взаємне визнання електронних підписів із Польщею;

про старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів;

а також про участь України разом із Польщею та Словенією у пілотному проєкті ID Wallet.

Що таке ID Wallet і для чого він потрібен

ID Wallet – це пілотний проєкт Євросоюзу, який працює за схожим принципом з українською "Дією". Передбачається, що користувачі зможуть зберігати власні документи та цифровий підпис на своєму смартфоні. Також Wallet дозволяє відстежувати, як використовують персональні дані ті чи інші структури.

ID Wallet можна використати для низки потреб від отримання державних послуг в ЄС до відкриття рахунків у банках та оренди автівок. Приблизний перелік послуг виглядає так:

свідоцтво про народження;

медичні довідки;

повідомлення про зміну адреси;

відкриття банківського рахунку;

подання податкових декларацій;

подання заяви в університет вдома або в іншій державі – члені ЄС;

зберігання медичного рецепта, який можна використовувати в будь-якій частині Європи;

підтвердження свого віку;

оренда автомобіля з використанням цифрових прав водія;

заселення в готель.

В Європейському Союзі досі триває жвава дискусія щодо впровадження ID Wallet, інтеграцію проєкту в законодавства країн та безпеки проєкту загалом.

На цій же зустрічі Михайло Федоров та його польський колега домовилися про взаємне визнання електронних підписів із Польщею. За словами Федорова, визнання електронних підписів із Польщею "відкриє революційні можливості для нашого бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн".