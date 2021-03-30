Україна першою у світі офіційно прирівняла е-паспорти до паперових

Верховна Рада прийняла законопроєкт про цифрові паспорти. Таким чином Україна стала першою державою світу, в якій е-паспорти стали повними юридичними аналогами звичайних.

За це рішення проголосували 302 народні обранці. Це означає, що вже з 23 серпня цього року ID-картка та біометричний паспорт в Дії на законодавчому рівні стануть повним аналогом паперового та пластикового.

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Це — інноваційний крок не лише для нашої країни, а й усього світу,

– додав Федоров.

Де можна використати е-паспорт

Якщо коротко, то там, де ви раніше застосовували звичайний паспорт. Цифрові документи можна буде пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства в Україні.

У ЦНАПах для надання державних послуг, державні установи та суди.

Для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках — для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн.

Для подорожей Україною літаком і поїздом, щоб заселятися в готель тощо.

Єдине, що електронний паспорт не можна буде використати для перетину кордону, або для в'їзду чи виїзду на окуповані території.

Нагадаємо, Мінцифра запустила цифрові паспорти у Дії у квітні 2020 року. В міністерстві запевняють, що документи в Дії є захищеними. Адже при реєстрації користувач встановлює спеціальний код-пароль, або ж може використати сканер відбитків пальців.

Навіть якщо смартфон потрапить до рук шахраїв, вони не отримають доступу до застосунку та е-документів. Більше про безпеку застосунка читайте за посиланням.