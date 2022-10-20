Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Швейцарія виділяє понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України. За його словами, це допоможе запустити ще більше нових послуг у Дії.

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Україна і Швейцарія домовилися про співпрацю

Федоров зазначив, що швейцарська агенція розвитку та співробітництва через Програму EGAP системно інвестує в розвиток цифрової України.

Разом ми створили Дію та запустили десятки сервісів для українців – єМалятко, COVID-сертифікати, автоматичну реєстрацію бізнесу, сплату податків у кілька кліків та важливі соціальні послуги,

– розповів міністр.

Федоров підкреслив, що Дія виходить на міжнародний рівень. Зокрема, Естонія, яку вважають найбільш діджиталізованою країною Європи, запускає власний застосунок для державних послуг на базі Дії. Крім того, десятки країн світу активно цікавляться Дією.

Україна та Швейцарія домовилися про партнерство у сфері цифрової трансформації під час візиту до Києва швейцарського президента Ігнаціо Кассіса.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна планує поглибити співпрацю для сприяння відновленню через цифровізацію.

Також окремо обговорили можливості допомоги Швейцарії в підтримці діджиталізації та допомоги у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави,

– повідомив президент.

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