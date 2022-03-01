Starlink – це система безпровідного супутникового зв'язку, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Інтернет забезпечує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті та наземні термінали, які виконують роль приймачів сигналу.

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Проєкт компанії SpaceX стартував ще у 2015 році, а в 2018 на орбіту відправилися перші тестові супутники. Станом на сьогодні на орбіті перебуває вже понад 1000 супутників Starlink.

Прохання про допомогу

27 лютого 2022 після вторгнення Росії в Україну у відповідь на заклик міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у твітер щодо запуску Starlink в Україні Маск відповів, що термінали вже прямують до нас.



Твіт-прохання Михайла Федорова та лаконічна відповідь Ілона Маска / Скриншот 24 каналу

Вже наступного дня термінали Starlink приїхали до України. Про це розповів Михайло Федоров і навіть показав їх на фото.

Обладнання від Satrlink / Фото Михайла Федорова

Тестування обладнання Starlink

Першим, хто встановив та протестував роботу системи Starlink в Україні був інженер Олег Кутков. Він розповів, що процес підключення та налаштування не є складним. Сам же фахівець без особливих налаштувань просто виставив антену за вікно, а система видала пікову швидкість до 200 Мбіт/с.



Показники швидкості з'єднання системи Starlink / Скриншот Олега Куткова

Кутков вже мав обладнання вдома, оскільки давно придбав його і привіз в Україну, а коли система запрацювала, він просто випробував її встановивши та налаштувавши техніку.

До речі, термінал Starlink вже отримала "Укрзалізниця" й почала її використовувати.

Як Starlink допоможе Україні

Річ у тім, що термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті Землі, які взаємодіють між собою з частотою понад 10 тисяч гігагерців. Зв'язок із наземними станціями та терміналами забезпечують через радіодіапазони із частотою 12 гігагерців.

При цьому швидкість з'єднання за заявами виробника може сягати до 1 Гбіт/с і може працювати практично у будь-якій точці Землі, оскільки він був створений, аби забезпечувати інтернетом найбільш недоступні точки планети.

Речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук зауважила, що термінали Satrlink працюють майже, як український спецзв'язок і можуть бути використані, як в цивільних, так і у військових цілях.

Наразі точно не відомо, за яких сценаріїв будуть використані термінали Starlink, але вони точно допоможуть Україні захистити себе від ворога, адже можуть забезпечити стійкий та критично необхідний в умовах війни зв'язок.

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