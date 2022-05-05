Як повідомили 24 каналу, GEOSAT 2 став першим супутником, який вже передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною. Супутник розташований на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України.

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Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. Виведений на орбіту у січні 2022 року український супутник "Січ-2-30" має у рази меншу роздільну здатність.

Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є Макс Поляков.



Приклад знімку GEOSAT 2 / Фото eoPortal

Стратегічне партнерство EOS та GEOSAT 2 зміцнює потенціал космічної розвідки України та допомагає збільшити ефективність захисту території країни, а також підвищує якість збору даних про збитки, які завдала населенню та економіці військова агресія російської федерації. Дані також можна використовувати для вирішення завдань в аграрному секторі, лісовому господарстві та інших галузях.

Реальні виклики, з якими зіткнулася Україна, показали нестачу якісних супутникових знімків для багатьох напрямів. Наш доступ до GEOSAT 2 буде корисним для всіх галузей економіки України, які використовують супутникову аналітику у своїй діяльності в довгостроковій перспективі. Однак дуже важливим є доступ до супутникових даних саме для оперативної військової розвідки,

– зазначив засновник EOS Макс Поляков.

За словами Полякова, Україна має активізувати розробку власних технологій, які б дозволили посилити безпеку країни. Не залежати від зволікань міжнародних партнерів або багатомісячного підписання контрактів з іноземними компаніями, а самим створювати сучасне озброєння та бути готовими будь-якої миті захищати свою країну та українців. Бізнесмен також наголосив, що готовий інвестувати у військові та розвідувальні технології, спрямовані на зміцнення безпеки України.

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Детальніше про супутник GEOSAT 2

Система GEOSAT 2 надає високоякісні та економічно вигідні послуги клієнтам по всьому світу. Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті з середньою висотою 620 кілометрів з місцевим часом висхідного вузла (LTAN) 10 годин 30 хвилин, що дозволяє отримувати дані із частотою середнього часу повторного відвідування два дні по всьому світу (один день у середніх широтах).