Україна ще минулого тижня звернулася по допомогу до кількох технологічних компаній, які займаються збором зображень поверхні Землі із комерційних супутників. Дані з таких супутників можуть допомогти військовим краще орієнтуватися та відстежувати ситуацію в "гарячих точках".

Не пропустіть Хроніки Рогозіна: глава Роскосмосу пригрозив зробити майбутню космічну станцію Росії військовою

Так міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував лист зі зверненням до таких компаній, як:

Maxar Technologies,

Airbus SAS,

SI Imaging Services,

BlackSky Global,

ICEYE,

Planet Labs,

Capella Space,

та SpaceView.

Міністр у своєму зверненні наголосив, що Україні потрібен доступ до космічних знімків із застосуванням технології SAR і закликав компанії поділитися такими даними. Про це Федоров розповів у своєму телеграмі.

До цього заклику приєдналася й компанія українського підприємця Макса Полякова EOS Data Analytics.

З таким же запитом Україна звернулася і до Японії у якої на орбіті перебувають п’ять супутників SAR IGS Radar (3, 4, 5, 6 та запасний).

Важливо зазначити, що ці супутники пріоритетно використовуються для ведення супутникової розвідки для потреб японських сил самооборони або для спостереження за діяльністю північнокорейських військових.

Для чого Україні супутникові знімки

Такі супутникові знімки можуть стати у пригоді для аналізу пересування російської армії по території України та проведення можливих контрдій.

Слід зауважити, що у найкращому випадку дані з оптичних супутників корисні всього лише 2-3 години в день, тоді як більшість ворожих атак та основна їх активність відбувається під прикриттям ночі.



Фото зруйнованих продуктових магазинів та торгових центрів у Маріуполі / Maxar

Важливо! Після заклику Михайла Федорова поділитися супутниковими знімками з Україною в Японії наголосили, що знімки з їх супутників пріоритетно використовує держава. Лише потім їх можуть продавати для використання іншим компаніям чи країнам. Оскільки цей процес зазвичай тривалий – поки знімки отримає Україна, вони можуть бути не репрезентативними і не висвітлювати реальне становище.

Водночас портал Nikkei Asia прогнозує, що рішення може бути позитивним, але рішення про продаж супутникових даних прийматиме держава, а не приватні компанії, які наглядають за цивільними супутниками, оскільки бенефіціарами знімків будуть ЗСУ.

Як повідомляє Defense Express, у разі схвалення Японії фотографії будуть надсилатись в зашифрованому вигляді, щоб запобігти їх перехопленню російськими військами або хакерськими групами.

Слід також зауважити, що після звернення Михайла Федорова канадська компанія MDA, яка керує сузір'ям Radarsat, дала позитивну відповідь. MDA вже отримала дозвіл від уряду Канади на надання радіолокаційних супутникових знімків Україні.