Україна та Канада оголосили про старт будівництва космодрому

Україна спільно з Канадою побудує космічний порт у провінції Нова Шотландія. Комерційний космодром зможе приймати ракети-носії "Циклон-4М".

Про це повідомив голова Держкосмосу Володимир Тафтай. Презентація та урочиста церемонія відбулись 19 листопада у місті Галіфакс, що в Канаді.

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Спільний проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод". Відомо, що проєкт реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Володимир Тафтай у своїй промові наголосив на важливості проєкту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але і для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Презентація проєкту у місті Галіфакс / Фото з фейсбуку Володимира Тафтая

Зауважимо, що про будівництво космодрому говорять вже не вперше. Перемовини між представниками України та Канади тривають ще з 2019 року.

Що відомо про космодром

Командному центру майбутнього Космічного пускового майданчика буде присвоєно ім'я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "Південне". Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства.

З космодрому будуть запускати українські ракети "Циклон-4М". Вона зможе виводити до 5 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту. Загалом у майбутньому компанія запускатиме 8 ракет у рік.

Повний текст публікації Володимира Тафтая:

Презентація та урочиста церемонія відбулись у місті Галіфакс (Канада) 19 листопада 2021 року. Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод". Проєкт реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Глава Державного космічного агентства України Володимир Тафтай у своїй промові наголосив на важливості проєкту не тільки для розвитку космічної співпраці України та Канади, але і для подальшого зміцнення традиційно дружніх та партнерських відносин між двома державами загалом.

Також напередодні космічні агентства України та Канади підписали Спільну заяву щодо відзначення партнерства українських підприємств ДП "КБ "Південне", ДП ВО "Південмаш" з Maritime Launch Services.