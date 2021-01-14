Міністерство закордонних справ приготувало українцям "подарунок під ялинку", запустивши сайт про Україну. Він вже доступний за адресою Ukraine.ua.

Цікаво, що доменне імя ukraine.ua вдалось отримати під контроль та управління держави. Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу.

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"Нам вдалося отримати під контроль і управління держави інтернет-домен. Тепер за цією адресою буде розташований сайт, який буде розповідати світу про Україну", – розповів Кулеба.

Детальніше про сайт

В основі сайту лежить візуальний бренд Ukraine Now. Портал є англомовним і складається із 3 розділів:

Explore (досліджуй). Тут розміщена інформація з рекомендаціями про поїздки, а також поради що побачити, аби дізнатися цікаві деталі про історію України.

Invest (Інвестуй). Цей розділ присвячений порадам та рекомендаціям щодо інвестицій в Україну та чому це вигідно.

Study (Навчайся). Тут розміщена інформація для іноземних студентів. Вони можуть дізнатися, де в Україні вони зможуть вчитися і які освітні послуги в нас доступні.

Також на сайті є окремий розділ, в якому розміщені цікаві фото про Україну. Сайт вже функціонує. Тож ви вже можете поділитися лінком із своїми іноземними друзями.