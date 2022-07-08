Угода Ілона Маска про купівлю Twitter під загрозою: невже мільярдер передумав

Західне видання Washington Post опублікувало матеріал на основі даних з власних джерел, близьких до угоди між Ілоном Маском та Twitter. Одразу три людини стверджують, що її закриття зараз під загрозою.

За даними видання, переговори з інвесторами в останні тижні значно скоротилися. Команда Маска прийшла до висновку, що дані Twitter про спам-акаунти не піддаються перевірці.

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Що відомо

За словами одного з джерел, Маск припинив участь у деяких дискусіях про фінансування угоди на 44 мільярди доларів, в тому числі зі стороною, котру називали ймовірним прибічником.

Переговори з інвесторами в останні тижні скоротилися, оскільки команда Маска не припиняє висловлювати сумніви щодо недавніх даних про базу користувачів платформи, згідно з якими фейкові облікові записи становлять усього 5 відсотків. За словами інформаторів, сумніви свідчать про те, що адвокати мільярдера вважають, ніби у них недостатньо інформації, щоб оцінити перспективи Twitter як бізнесу.

Одне з джерел каже, що тепер, коли команда Маска дійшла висновку, що не може перевірити дані Twitter про спам-акаунти, очікується, що вона прийме потенційно рішучі заходи. Ця людина сказала, що, ймовірно, скоро відбудеться зміна напрямку з боку покупця.

Спам-акаунти – не єдина причина, чому Маск може спробувати ухилитися від угоди. Ціна акцій Twitter різко впала з моменту його пропозиції про поглинання в квітні, що створює враження, що він переплачує.

Попри все, Маску буде непросто відмовитися від угоди. Він може скасувати свою пропозицію покупки тільки якщо з бізнесом Twitter трапиться щось серйозне, а експерти з правових питань сумніваються, що проблема з ботами буде підпадати під це визначення.

Twitter, який спочатку пробував боротися з пропозицією Маска про викуп 100 відсотків акцій, стане слабшою компанією, якщо угода розвалиться. Там заявили, що хочуть завершити операцію. Навіть якщо Маск відмовиться, він повинен буде виплатити штраф за розірвання угоди в розмірі 1 мільярда доларів.