У світі стало на 5,5 мільйона дерев більше: UGEARS вступила до ініціативи Greening of the planet

Відомого український бренд з виробництва дерев'яних конструкторів UGEARS долучився до екологічної ініціативи Greening of the planet. У рамках акцій з озеленення планети ініціатива висадила понад 5 мільйонів дерев.

До ініціативи Greening of the planet компанія приєдналася на початку квітня. Спершу спільною метою було реалізувати висадку хочаб мільйона дерев у 100 країнах за один день.

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Фактично ж 10 квітня, у день проведення акції, висадили 5,5 мільйона дерев у 110 країнах.

Цей результат зафіксовано в Книзі рекордів України як світове досягнення — наймасовіше висадження дерев за добу в 110 країнах.

У акції, окрім працівників UGEARS, взяли участь понад два мільйони учасників з усього світу, які долучилися до екоініціативи. Завдяки цьому лише у Київській області, де розташоване виробництво компанії, було висаджено понад 6 тияч дерев.



Під Києвом висадили 6 тисяч дерев / Фото UGEARS

Кілька слів про ініціативу Greening of the planet

Сам проєкт засновано й розпочато в Україні. Це, безумовно, сприяє позитивному іміджу держави, підкреслюючи її внесок у боротьбу за збереження планети. Приєднатися до ініціативи може будь-хто.

Ми віримо, що, об’єднавши зусилля, зможемо привернути увагу до глобальних екологічних проблем і зробити свій внесок у їх розв’язання. Ми пишаємося тим, що проєкт засновано в Україні та українці радо долучаються до нього,

– наголосив Олексій Лисяний, директор компанії UGEARS.