Загалом повідомляють про близько 150 затриманих. Їх обвинувачують в організації продажу зброї, наркотиків і крадених банківських карт через даркнет. Крім того, італійська влада закрила два даркнет-маркетплейса — Berlusconi і DeepSea.

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Що відомо про операцію

У США було заарештовано найбільше підозрюваних – 65.

У Німеччині – 47.

Поліція Британії "взяла" 24 особи.

В Італії та Нідерландах під вартою по чотири людини.

У Швейцарії двоє і в Болгарії ще один.

Майже всі вони були великими продавцями нелегальних товарів і послуг на сайтах в даркнеті.

Що таке даркнет Це прихована мережа всередині інтернету, до якої не можна дістатися звичними способами. Для доступу використовують спеціальні програми, такі як Tor. Вся суть даркнету – в його анонімності, яку він гарантує всім користувачам, якщо тільки вони самі не залишать якихось слідів, за якими їх вдасться вирахувати. Він позбавлений контролю та цензури, для чого застосовує кілька ступенів шифрування інформації.

Як пише джерело, слідчі обережно стежили за своїми цілями протягом кількох місяців, щоб не злякати їх. В ході затримань вилучили 26 мільйонів євро готівкою і криптовалютою, 334 кілограми наркотиків, тисячі банківських карт і 45 одиниць бойової зброї.



Процес вилучення грошей в рамках операції Dark HunTOR / Скриншот відеозапису ФБР

Цією операцією Інтерпол сподівається показати злочинцям, що навіть ховаючись у даркнеті, вони не повинні відчувати себе безкарними, адже обов'язково в якийсь момент для них будуть наслідки.

Як проходила операція Dark HunTOR: відео англійською

Нагадаємо, раніше ми розповідали про закриття нелегального магазину DarkMarket, частина серверів якого була в Україні. Там продавали наркотики, підробні ліки, зброю, комп'ютерні віруси, дані користувачів мережі, копії банківських карт та інше.