Удар комети 13 тисяч років тому допомогло утворити сьогоднішню цивілізацію

Удар великого космічного тіла – це жахлива подія. Особливо, якщо вона стається сьогодні, у час, коли людство залежне від інфраструктури, електрики та звичайних благ. Вчені вважають, що у прадавню епоху удар комети навпаки посприяв розвитку людської цивілізації.

Близько 13 тисяч років тому у Землю врізалася комета, діаметр якої складав, на думку вчених, близько 4 кілометрів. Ймовірно, комета розпалася на уламки через серію вибухів після входження в атмосферу. Це викликало руйнування та катаклізми на всій планеті. Ймовірно, що Земля пережила пожежі континентальних масштабів, після чого прийшло похолодання, яке затягнулося на 1 тисячу років.

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Наслідки падіння Тунгуського метеориту / Фото Wikipedia

Наслідки зіткнення для людства

Катаклізми спонукали вимирання мегафауни пізнього плейстоцену. Мамонти, шерстисті носороги, печерні ведмеді та деякі інші види тварин після цього зіткнення з кометою поступово вимирають.

Та для людей це було початком нової епохи, вважають науковці. Падіння комети збігається із серйозними змінами в тому, як та де жили людські популяції. Саме тоді на теренах так званого Родючого Півмісяця люди переходять від життя мисливців-збирачів до осілого життя.

Відтепер людина починає вирощувати культури, щоб прогодувати себе. Утворюються постійні населені пункти. Людина приручає перших тварин.

Деякі науковці вважають, що саме ця катастрофічна подія 13 тисяч років тому підштовхнула людство до релігії. Та це, ймовірно, не так і релігійні погляди зародилися ще раніше, близько 40 тисяч років тому під час іншої катастрофічної події, яка могла спричинити вимирання неандертальців – події Лашамп.

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Гебеклі-Тепе у ХХІ столітті / Фото Wikipedia

Звідки вчені знають про катастрофу, яка відбулася 13 тисяч років тому

Питанням понад 10 років займається доктор Мартін Світман з Единбурзького університету, Шотландія.

Він вказує на прошарки геологічних даних, знайдених більш ніж на 50 археологічних розкопках на чотирьох континентах, але особливо в Північній Америці та Гренландії, куди, як вважають, влучили найбільші фрагменти комети.

Ця велика космічна катастрофа, здається, увіковічена на гігантських кам'яних стовпах Гебеклі-Тепе, можливо, "першого у світі храму", який пов'язаний із зародженням цивілізації в Родючого Півмісяця в південно-західній Азії,

– говорить Світман.

Гебеклі-Тепе – це найдавніший храмовий комплекс із тих, які вдалося відшукати. Він розташований на території Туреччини. Йому щонайменше 12 тисяч років.

Окрім археологічних знахідок існують хімічні ознаки катастрофи. Наприклад, надлишковий рівень платини, свідоцтва плавлення матеріалів при надзвичайно високих температурах та виявлення наноалмазів, які існують всередині комет та утворюються під час вибухів з виділенням високої енергії.

Поки що це гіпотеза. Щоб довести взаємозв'язок між катастрофічним ударом комети та заміною кочової форми життя на осілу, потрібно провести безліч досліджень.