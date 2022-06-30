Дослідники змогли подолати обмеження природного фотосинтезу. Ключовим у цьому процесі є двоетапне перетворення вуглекислого газу, електрики та води в ацетат, який рослини можуть поглинати й рости в повній темряві.

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Деталі відкриття

У парі з сонячними батареями для генерації електрики цей метод вирощування продуктів називають у понад 18 разів ефективнішим звичайного.

Ми прагнули визначити новий спосіб виробництва їжі, що міг би подолати обмеження, які зазвичай накладаються біологічним фотосинтезом,

– каже Роберт Джинкерсон, один з авторів дослідження.

Фото, які команда дослідників надала журналістам, показують паростки томатів та бобів на початковому етапі їхнього розвитку. Однак неясно, чи заплодоносили вони та чи досягли достатніх розмірів. Знімки дають можливість зрозуміти лише одне: метод вирощування без світла дійсно працює.



Рослини, вирощені в повній темряві / Фото Marcus Harland-Dunaway/UCR

Якщо метод дійсно дозволяє рослинам досягати повноцінних розмірів та плодоносити, то це відкриває фермерам нові можливості, які не потребуватимуть висаджування на відкритому повітрі чи прозорих теплицях на вулиці. Продукти можна буде вирощувати у приміщеннях, не піддаючи рослини загрозі пошкодження внаслідок стихійних лих чи посухи. І такі приміщення навіть не потрібно буде освітлювати, коли в них ніхто не перебуває.

Переміщення виробництва з сільськогосподарських земель до приміщень дасть шанс покращити ситуацію з продовольством у тих регіонах планети, де вирощування їжі складне або неможливе через навколишні умови.

Крім того, спрощення вирощування їжі може радикально знизити ціни на неї.