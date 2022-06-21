Запропонована концепція описує процеси зведення в космосі різних конструкцій, за допомогою яких можна управляти енергією нашої зірки. Почати хочуть з найпростішого – трохи затулити Землю від сонячних променів за допомогою гігантського бар'єру.

Цікаво Нова система вловлювання вуглекислого газу має ефективність 99 відсотків

Деталі проєкту

Кінцевою метою називають запобігання глобальному потеплінню на планеті. Оскільки політика декарбонізації фактично провалюється, люди досі не змогли домовитись у планетарному масштабі про впровадження нових технологій, а зростання цін на енергоносії змусило багатьох повернутися до спалювання вугілля, дослідники хочуть піти іншим шляхом.

Вони пропонують виготовити й розмістити в космосі між Землею і Сонцем скупчення бульбашок величезного розміру.

Зробити їх можна з найтоншої плівки, а оскільки зовнішнього тиску в космосі немає, то для надування таких конструкцій потрібно зовсім небагато газу.

Вразливість для метеоритів компенсується великою кількістю бульбашок і можливістю швидко доставити на орбіту будь-яку їх кількість для ремонту дір у бар'єрі.

Бульбашки необов'язково робити непрозорими, досить щоб вони затримували хоч якусь кількість сонячної енергії.

Математична модель показала, що якщо відхилити всього 1,9 відсотка сонячного випромінювання, це дозволить охолодити планету і навіть обернути потепління назад .

. Автори концепції уточнюють, що це не інструмент управління кліматом, а тимчасовий екстрений захід для усунення поточних проблем.



Комп'ютерна візуалізація проєкту "Космічні бульбашки" / Фото MIT

Це не перша подібна розробка і, ймовірно, не остання. Крім того, вчені працюють над питанням зменшення впливу вуглекислого газу на атмосферу для послаблення парникового ефекту. Так, у Японії розробили нову сполуку, що вловлює двоокис вуглецю, демонструючи при цьому коефіцієнт корисної дії 99 відсотків. Це також найшвидша в світі подібна система – як мінімум удвічі краща, ніж аналоги. А крім того, технологія придатна для повторного застосування.