Космічна MMO EVE Online переживає війну небачених масштабів. Її охрестили Другою світовою в світі гри. Вона триває вже кілька місяців і в сукупності обійшлася гравцям в більш ніж 700 тисяч доларів. Однак кілька днів учасники можуть перепочити — сторони оголосили перемир'я на честь Різдва.

Лідери обох ворожих таборів, які беруть участь у війні, закликали утриматися від віртуальних битв на час свят. Для цього вони опублікували на форумі Reddit спільну заяву.

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Що відомо

У війні беруть участь дві сторони: коаліція PAPI, яка включає Test Alliance Please Ignore, Pandemic Horde і безліч менших кланів, та об'єднання The Imperium з альянсом Goonswarm на чолі.

Керівники альянсів попросили свої команди не влаштовувати битви 24 і 25 грудня, щоб всі змогли насолодитися різдвяними святами. Враховуючи, скільки триває ця війна, усі зрадіють перемир'ю.

На поточний момент конфлікт розгортається в секторах з нульовим захистом регіону Delve. Він належить альянсу Goonswarm, але коаліція PAPI поступово відвойовує цю територію і навіть зуміла звести там особистий Keepstar — місцевий еквівалент "Зірки смерті". Тим часом The Imperium діє політичними методами і переманив на свій бік кілька альянсів середньої ланки.