Uber запустив економ-тариф Saver у Києві

Джерело:AIN.UA
Сервіс Uber запустив нову послугу у Києві, що допоможе користувачам економити кошти. Економ-тариф Saver передбачає подорож на 10% дешевшу, ніж базова категорія UberX.
Щоправда, категорія UberSaver доступна для замовлення тільки в години невисокого попиту.
Цікаво Uber запустив у Києві Рool Chance: послуга спільної поїздки для пасажирів
Також важливо, що із цим тарифом користувачі не зможуть дістатися до аеропорту Бориспіль і назад.
Як кажуть у компанії, вартість поїздки UberSaver в середньому на 4-10 гривень дешевше, ніж в категорії UberX. Зокрема, поїздка з лівого берега в центр Києва обійдеться на 13 гривень дешевше.
До речі, клас автомобіля UberSaver не відрізняється від UberX і Uber Select.
Нагадаємо, нещодавно Uber відключив в Україні послугу замовлення машини по телефону. Раніше замовити машину можна, набравши 9988. Тобто як при виклику традиційного сервісу таксі.
Цю послугу запустили у 2018 році. Такий вид замовлення був доступний у Києві, Одесі та Львові.