Uber запустив економ-тариф Saver у Києві

Сервіс Uber запустив нову послугу у Києві, що допоможе користувачам економити кошти. Економ-тариф Saver передбачає подорож на 10% дешевшу, ніж базова категорія UberX.

Щоправда, категорія UberSaver доступна для замовлення тільки в години невисокого попиту.

Цікаво Uber запустив у Києві Рool Chance: послуга спільної поїздки для пасажирів

Також важливо, що із цим тарифом користувачі не зможуть дістатися до аеропорту Бориспіль і назад.

Тарифи

Як кажуть у компанії, вартість поїздки UberSaver в середньому на 4-10 гривень дешевше, ніж в категорії UberX. Зокрема, поїздка з лівого берега в центр Києва обійдеться на 13 гривень дешевше.

До речі, клас автомобіля UberSaver не відрізняється від UberX і Uber Select.

Нагадаємо, нещодавно Uber відключив в Україні послугу замовлення машини по телефону. Раніше замовити машину можна, набравши 9988. Тобто як при виклику традиційного сервісу таксі.

Цю послугу запустили у 2018 році. Такий вид замовлення був доступний у Києві, Одесі та Львові.