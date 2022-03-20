Uber запускає в Європі новий тип поїздок: частина коштів від них піде на допомогу українцям

Uber – серед тих світових компаній, які активно включилися в процес допомоги Україні у війні проти російських окупантів. Перевізник оголосив про запуск функції, яка допоможе зібрати кошти.

На відміну від деяких інших світових брендів, які намагаються всидіти на двох стільцях одночасно, Uber прямо описує ситуацію як "вторгнення Росії". Компанія активно допомагає боротися з гуманітарною кризою.

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Що відомо

На офіційному сайті наразі можна знайти таке повідомлення:

Цього тижня ми запускаємо спеціальну функцію "Uber для України" в додатку Uber у 75 містах 15 країн Європи. Ця функція дозволяє водіям Uber вибрати варіант для своєї поїздки, який включає доплату для підтримки зусиль з надання допомоги в Україні. Ці внески підуть до Міжнародного комітету порятунку, який підтримує як внутрішньо переміщених осіб всередині України, так і тих, хто був змушений тікати до сусідніх країн, щоб уникнути війни,

– йдеться в повідомлення.

Опція стане доповненням до вже запущених інших проєктів компанії, наприклад:

У США доступна можливість Uber Donate, яка дозволяє напряму жертвувати кошти. Вона вже принесла понад 2,8 мільйона доларів. Скоро таку ж кнопку додадуть і для європейських країн.

Безплатні поїздки Uber на польському кордоні. Ця ініціатива пропонує перевезення біженців з польського кордону до інших європейських країн.

Перевезення гуманітарної допомоги, включаючи харчові продукти та товари першої необхідності.

Uber також поступово відновлює роботу в Україні. Так, у Львові компанія вже перезапустила свої сервіси з акцентом на допомогу працівникам з надання допомоги та розподілу гуманітарної допомоги. Крім того, компанія повідомляє про відновлення роботи у Вінниці, а також вперше запустить роботу в Тернополі та Чернівцях.

Всі платежі, здійснені за поїздки на Uber в Україні в цей час, повністю підуть водіям – Uber не братиме комісію.

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