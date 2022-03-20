На відміну від деяких інших світових брендів, які намагаються всидіти на двох стільцях одночасно, Uber прямо описує ситуацію як "вторгнення Росії". Компанія активно допомагає боротися з гуманітарною кризою.

Цікаво Українські художники випустили серію NFT-ілюстрацій зі сценами смерті Путіна

Що відомо

На офіційному сайті наразі можна знайти таке повідомлення:

Цього тижня ми запускаємо спеціальну функцію "Uber для України" в додатку Uber у 75 містах 15 країн Європи. Ця функція дозволяє водіям Uber вибрати варіант для своєї поїздки, який включає доплату для підтримки зусиль з надання допомоги в Україні. Ці внески підуть до Міжнародного комітету порятунку, який підтримує як внутрішньо переміщених осіб всередині України, так і тих, хто був змушений тікати до сусідніх країн, щоб уникнути війни,

– йдеться в повідомлення.

Опція стане доповненням до вже запущених інших проєктів компанії, наприклад:

У США доступна можливість Uber Donate, яка дозволяє напряму жертвувати кошти. Вона вже принесла понад 2,8 мільйона доларів. Скоро таку ж кнопку додадуть і для європейських країн.

Безплатні поїздки Uber на польському кордоні. Ця ініціатива пропонує перевезення біженців з польського кордону до інших європейських країн.

Перевезення гуманітарної допомоги, включаючи харчові продукти та товари першої необхідності.

Uber також поступово відновлює роботу в Україні. Так, у Львові компанія вже перезапустила свої сервіси з акцентом на допомогу працівникам з надання допомоги та розподілу гуманітарної допомоги. Крім того, компанія повідомляє про відновлення роботи у Вінниці, а також вперше запустить роботу в Тернополі та Чернівцях.

Всі платежі, здійснені за поїздки на Uber в Україні в цей час, повністю підуть водіям – Uber не братиме комісію.

Компанії Nestle є над чим задуматися.