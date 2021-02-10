Компанія Uber вирішила відключити в Україні послугу замовлення машини по телефону. Для виклику раніше можна набрати 9988. Тобто Замовлення відбувалось, як при виклику традиційного сервісу таксі.

Однак, вже з лютого від цієї послуги в Україні вирішили відмовитись. Станом на зараз послуга недоступна. Якщо зателефонувати за коротким номером (9988), то можна почути автовідповідач з текстом про те, що для замовлення потрібно спочатку завантажити додаток.

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Також користувачеві кажуть, що послуга замовлення по телефону вже недоступна.

Нагадаємо, у 2018 році Uber почав тестувати в Україні послугу щодо замовлення таксі, зателефонувавши за коротким номером. Такий вид замовлення був доступний у Києві, Одесі та Львові.

Станом на серпень 2020 року, за офіційними даними, на виклики Uber по телефону в Україні припадало менше 10% від усіх поїздок. Ймовірно, саме це стало причиною закриття цієї послуги.

Конкурент Uber

Нагадаємо, нещодавно 24 канал повідомляв, що на українському ринку з'явиться ще один сервіс таксі. Китайський агрегатор таксі Didi має запрацювати у Україні вже в цьому році.

Окрім машин таксі сервіс пропонує ще низку послуг, зокрема оренда велосипедів. Однак, чи будуть доступні в Україні усі ці послуги поки невідомо.