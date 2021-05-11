Новинка від Uber: компанія працює над автономним самокатом

Електросамокати стають все більш популярним засобом пересування. Вони зменшують затори на дорогах та дозволяють швидко доїхати на потрібне місце. Компанія Uber вирішила вдосконалити свої скутери, щоб вони могли їздити навіть без водія.
Відповідну заявку на патент автономного електросамокату побачила команда експертів PatentYogi. "Розумні" скутери будуть мати багато різних датчиків для ефективного самостійного пересування: акселерометри, різноманітні камери, радіомаячки, датчики GPS, ультразвукові датчики та інші.
Цікаве Жахлива аварія Tesla: у поліції підтвердили, що винуватцем зіткнення був не автопілот
Більш детально про самокати Uber: дивитись відео онлайн
Для чого потрібні автономні електроскутери
- Водії, які орендують самокат можуть припаркувати його у неправильному місці. Завдяки автопілоту він зможе доїхати до кращого місця паркування, щоб нікому не заважати;
- Водії можуть просто кинути самокат. У електроскутері Uber передбачена система, яка допоможе самокату "встати" самостійно;
- В усіх сервісах оренди самокатів працюють спеціальні команди, які їздять містом та проводять заміну батарей у скутерах, які розрядилися. Або забирають самокати, щоб відвезти до станцій зарядки. Це дуже кропітка робота, яку автопілот зможе виконати сам;
- Також у багатьох сервісах працівники мусять щоранку розставляти самокати у відповідних місцях. Автопілот легко зробить і цю роботу, самостійно приїхавши до, наприклад, місця підвищеного попиту.