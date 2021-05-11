Відповідну заявку на патент автономного електросамокату побачила команда експертів PatentYogi. "Розумні" скутери будуть мати багато різних датчиків для ефективного самостійного пересування: акселерометри, різноманітні камери, радіомаячки, датчики GPS, ультразвукові датчики та інші.
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Для чого потрібні автономні електроскутери
- Водії, які орендують самокат можуть припаркувати його у неправильному місці. Завдяки автопілоту він зможе доїхати до кращого місця паркування, щоб нікому не заважати;
- Водії можуть просто кинути самокат. У електроскутері Uber передбачена система, яка допоможе самокату "встати" самостійно;
- В усіх сервісах оренди самокатів працюють спеціальні команди, які їздять містом та проводять заміну батарей у скутерах, які розрядилися. Або забирають самокати, щоб відвезти до станцій зарядки. Це дуже кропітка робота, яку автопілот зможе виконати сам;
- Також у багатьох сервісах працівники мусять щоранку розставляти самокати у відповідних місцях. Автопілот легко зробить і цю роботу, самостійно приїхавши до, наприклад, місця підвищеного попиту.