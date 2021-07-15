Таксі зі знижкою до місця вакцинації: нова ініціатива #ЇдьТаВакцинуйся від Uber та helsi.me

Uber та сервіс helsi.me запустили соціальну ініціативу #ЇдьТаВакцинуйся на підтримку вакцинації від COVID-19. В її рамках запрпонують поїздки зі знижкою.

Для того, що підтримати масову вакцинацію в Україні Uber надасть знижку на 15 000 поїздок до центрів вакцинації. Опція буде доступна у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Львові.

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Як отримати знижку

Uber — перша платформа, яка надасть знижку на поїздки в центри вакцинації в Україні.

, клієнти отримають спеціальний промокод зі знижкою 20 відсотків аби поїхати на щеплення.

Минулого року Uber запропонував безкоштовні 70 000 поїздок для медичних працівників та працівників критичної інфраструктури, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць у 7 містах. Ми будемо і далі використовувати свої технології, допомагаючи безпечно дістатися до місця вакцинації, всім хто цього потребує. Зараз ми пропонуємо спеціальні знижки на поїздки у всі основні центри вакцинації у 5 містах. Uber — перша платформа з такими ініціативами в Україні. Ми починаємо соціальну ініціативу #ЇдьТаВакцинуйся, яка є важливим кроком на шляху до повернення до нормального життя»,

— коментує Артем Панченко, менеджер з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.