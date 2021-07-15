Для того, що підтримати масову вакцинацію в Україні Uber надасть знижку на 15 000 поїздок до центрів вакцинації. Опція буде доступна у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Львові.
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Як отримати знижку
Uber — перша платформа, яка надасть знижку на поїздки в центри вакцинації в Україні.
Минулого року Uber запропонував безкоштовні 70 000 поїздок для медичних працівників та працівників критичної інфраструктури, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць у 7 містах. Ми будемо і далі використовувати свої технології, допомагаючи безпечно дістатися до місця вакцинації, всім хто цього потребує. Зараз ми пропонуємо спеціальні знижки на поїздки у всі основні центри вакцинації у 5 містах. Uber — перша платформа з такими ініціативами в Україні. Ми починаємо соціальну ініціативу #ЇдьТаВакцинуйся, яка є важливим кроком на шляху до повернення до нормального життя»,
— коментує Артем Панченко, менеджер з розвитку Uber в Центральній і Східній Європі.
- Щоб отримати промокод на поїздку, потрібно записатися на щеплення через сервіс helsi.me на зручну дату та час у пункт вакцинації.
- Підтвердження запису буде надіслано в СМС-повідомленні.
- Щоб отримати промокод, потрібно надіслати його скриншот у чат сервісу helsi.me на Facebook.
- Промокоди обмежені місцем посадки та висадки в центрах вакцинації, які зазначено на сайті helsi.me.