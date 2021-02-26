У Twitter з'явиться платна підписка за 5 доларів на місяць та нові корисні функції

Соцмережа Twitter анонсувала розробку декількох нових функцій. Доступ до ексклюзивного контенту запропонують за ціною 4,99 долара.

Ключовими серед нових функцій стануть платна підписка і можливість створення спільнот, схожих на групи в Facebook або канали в Telegram.

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Суперпідписка та спільноти

Платна підписка отримала назву Super Follows (суперпідписка). За неї попросять 4,99 долара. Вона призначена для того, щоб активні автори сервісу могли заробляти завдяки читачам. Такі підписники зможуть переглядати додаткові твіти, отримати доступ до закритої групи або значок підтримки. Чи буде підписка поширюватися на всю платформу або конкретних авторів, не уточнюється.

Також соцмережа займається розробкою спільнот на платформі. Передбачається, що вони об'єднають користувачів за певними інтересами. Об'єднання в групу дозволить учасникам бачити більше публікацій на конкретну тему.



Twitter отримає нові функції / Фото The Verge

Опції представили під час презентації подальшого вектора розвитку для інвесторів і аналітиків. Терміни по запуску поки не називаються.