Голосові повідомлення тепер і в Twitter: соцмережа тестує нову функцію

Багато хто не любить голосові повідомлення як спосіб листування. Проте важко заперечити, що вони все ж отримали велику популярність після появи у різноманітних соцмережах та месенджерах, оскільки спрощують процес обміну інформацією, особливо для великих об'ємів тексту. Схоже, ще одна соцмережа додає собі цю функцію. Твітер тестує нововведення – поки всього в трьох країнах.

В особистих повідомленнях соціальної мережі Twitter можна буде записувати голосові повідомлення. Опція поки тестується всього в трьох країнах – Японії, Бразилії та Індії.

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Чого чекати

Функцією зможуть скористатися користувачі Android і iOS. Повідомляється, що тривалість одного повідомлення не може перевищувати 140 секунд. Компанія заявила, що експеримент буде проводитися поетапно. Які країни отримають доступ до опції наступними, не уточнюється.



Інтерфейс голосових повідомлень у Twitter / Фото MacRumors

У Twitter зазначають, що розповсюдження в Індії здійснюватиметься поетапно, тому не всі користувачі побачать цю функцію відразу. У діалогах з’явиться нова піктограма, яка замінює типову кнопку "Надіслати" у чатах. Щойно ви починаєте запис, Twitter покаже зворотний відлік, доки ви не натиснете стоп, або час не закінчиться. Перед тим, як надіслати звукове повідомлення, Twitter запропонує вам можливість прослухати запис.

Нагадаємо, Twitter також розглядає можливість введення платних підписок для користувачів платформи. За певну плату користувачі зможуть отримувати доступ до ексклюзивного контенту від авторів, на яких вони підписані. Такий крок дозволить Twitter знизити свою залежність від доходів, одержуваних від цільової реклами.