Згідно з наявними даними, платна підписка отримає назву Twitter Blue і буде коштувати 2,99 долара на місяць. Як і слід було очікувати, платна підписка відкриє доступ до додаткових функцій.

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Що нового з підпискою

Відомо про функцію скасування відправлення твітів, а також можливості організації їх у колекції. Також не виключено, що Twitter працює над багаторівневою моделлю підписки, в рамках якої буде можливо отримання доступу до якихось інших преміальних опцій. Офіційні представники соцмережі відмовилися від коментарів з даного питання.

Не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під скасуванням відправлення, і чим ще відрізняється від звичайного видалення публікацій.

Twitter без реклами

Нещодавно компанія купила сервіс Scroll, який за 5 доларів на місяць дозволяє користувачам переглядати контент на сайтах-партнерах без реклами. Крім того, до стартапу входила ще одна послуга Nuzzel, яка щодня розсилала користувачам електронною поштою огляди головних новин з їх стрічок у мережі Twitter.

Соцмережа оголосила про закриття Nuzzel, а колишній генеральний директор Scroll Тоні Хейл, який тепер працює в групі розробки продуктів Twitter, в день покупки Scroll написав, що сервіс "інтегрується в підписку Twitter пізніше цього року". Тому можна припустити, що однією з опцій преміальної підписки Twitter Blue стане можливість перегляду контенту без реклами.

Невідомо, коли платна підписка в соцмережі Twitter може стати доступна користувачам платформи