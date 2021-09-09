Twitter запускає спільноти: тестування вже почалося на iOS

Якщо інші соціальні мережі вже давно мають функці груп та спільнот, то такий спосіб взяємодії для Twitter новий. Чого ж чекати від Communities?

Як розповіли у блозі соцмережі, нову функцію запускають для того, щоб дати користувачам можливість об'єднуватись за спільними інтересами. Наприклад, тестові спільноти організовані довкола собак, рослин, кросівок, погоди та інших тематик.

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Як це працює

Спільноти у Twitter мало чим відрізнятимуться від їхнього аналога у Facebook. Такий спосіб взаємодії передбачає публікацію контенту на якусь конкретну тематику.

Створити власну спільноту з часом зможе кожен користувач.

Судячи з пояснень, дописи у спільнотах зможуть бачити усі користувачі соцмережі, але писати нові та коментувати зможуть лише учасники Communities.

У спільнотах будуть модератори, які матимуть можливість ними керувати: вибирати теми та правила, додавати нових учасників, слідкувати за публікаціями та дотриманням правил.

Зараз вас має запросити модератор чи інший учасник спільноти, але незабаром ми додамо інші способи відкриття та приєднання,

– пишуть розробники.

Twitter уже запросив кількох користувачів створити перші спільноти. Соцмережа дозволить більшій кількості охочих приєднатись до тестування, подавши заявку на створення власної групи на спеціальному вебсайті.



Інтерфейс спільнот у Twitter / Фото Twitter

Наразі користувачі iOS можуть отримати доступ до груп через панель навігації. Для користувачів вебверсії функція доступна через меню "Спільноти" у бічній панелі. На Android наразі можна лише читати твіти у таких групах.