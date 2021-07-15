Twitter вирішив відмовитися від Fleets через низьку популярність функції. Про це повідомив віцепрезидента Twitter по продуктам Ілля Браун.

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Коли зникнуть Fleets

Користувачі перестануть бачити іконки Fleets з 3 серпня. В інтерфейсі залишаться тільки активні кімнати для аудіочату.

За словами Брауна, з моменту запуску Fleets кількість нових користувачів функції не збільшилася, а Fleets частіше користуються ті, хто в цілому пише більше постів.

Twitter протягом багатьох років намагається змусити нових користувачів регулярно публікувати повідомлення, а не ретвітити чужі. Відмовившись від Fleets, компанія визнала, що ще не придумала, як змусити людей більше писати в соцмережі.

Нагадаємо, Twitter запустив Fleets в Бразилії навесні 2020 року. У листопаді 2020 року функція була доступна по всьому світу.

У червні 2021 року компанія почала тестувати рекламу в цьому розділі.