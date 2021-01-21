Twitter заблокував акаунт посольства Китаю в США: деталі скандалу
Соцмережа Twitter заблокувала акаунт посольства Китаю в США у соцмережі. Посольство зараз не може публікувати повідомлення. Причиною цього рішення став твіт про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).
"Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності", – заявили у Twitter, повідомляє Bloomberg.
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Причина скандалу
Влада КНР примусово відправляє мусульман СУАР працювати на виробництвах, заявляючи, що іслам – чужорідна релігія.
7 січня Посольство написало повідомлення, що політика, яка проводиться в СУАР, допомогла уйгурським жінкам перестати бути "машинами для виробництва дітей".
Тож поки китайське посольство не видалить це повідомлення, воно не зможе робити публікацій.
Нагадаємо, у грудні 2019 року США обмежили торгівлю з Китаєм саме через утиски уйгурів. Пізніше Великобританія також анонсувала можливе обмеження бізнесу з КНР.
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