Соцмережа Twitter заблокувала акаунт посольства Китаю в США у соцмережі. Посольство зараз не може публікувати повідомлення. Причиною цього рішення став твіт про мусульман Синьцзян-Уйгурського автономного району (СУАР).

"Ми вжили відповідних заходів щодо цього твіту за порушення нашої політики щодо нелюдяності", – заявили у Twitter, повідомляє Bloomberg.

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Причина скандалу

Влада КНР примусово відправляє мусульман СУАР працювати на виробництвах, заявляючи, що іслам – чужорідна релігія.

7 січня Посольство написало повідомлення, що політика, яка проводиться в СУАР, допомогла уйгурським жінкам перестати бути "машинами для виробництва дітей".

Тож поки китайське посольство не видалить це повідомлення, воно не зможе робити публікацій.

Нагадаємо, у грудні 2019 року США обмежили торгівлю з Китаєм саме через утиски уйгурів. Пізніше Великобританія також анонсувала можливе обмеження бізнесу з КНР.