Twitter заблокував 100 облікових записів, пов'язаних із Росією

Джерело:Twitter
За порушення політики Twitter, як стало відомо 23 лютого, компанія заблокувала роботу 373 акаунтів. 100 з них пов'язані з Росією.
У повідомленні компанії на офіційному сайті мовиться, що заблокувати вирішили дві групи проросійських облікових записів.
Читайте також Сторінку Трампа у твітері не відновлять, навіть якщо він знову стане президентом
Щойно ми завершили розслідування, діяльність 373 пов'язаних з урядами країн акаунтів назавжди припинена компанією Twitter за порушення нашої політики,
– наголосили у Twitter.
Заблоковані облікові записи, пов'язані з Росією:
Заблоковані акаунти, пов'язані з іншими державами:
Нагадаємо, у січні Twitter заблокував акаунт посольства Китаю в США: деталі скандалу