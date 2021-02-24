Twitter заблокував 100 облікових записів, пов'язаних із Росією

За порушення політики Twitter, як стало відомо 23 лютого, компанія заблокувала роботу 373 акаунтів. 100 з них пов'язані з Росією.

У повідомленні компанії на офіційному сайті мовиться, що заблокувати вирішили дві групи проросійських облікових записів.

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Twitter заблокував 373 акаунти: що відомо

Щойно ми завершили розслідування, діяльність 373 пов'язаних з урядами країн акаунтів назавжди припинена компанією Twitter за порушення нашої політики,

– наголосили у Twitter.

Заблоковані облікові записи, пов'язані з Росією:

69 акаунтів, найімовірніше, пов'язані з російськими державними органами. Вони поширювали повідомлення російської влади, а також публікували інформацію, спрямовану на підрив довіри до НАТО.

найімовірніше, пов'язані з російськими державними органами. Вони поширювали повідомлення російської влади, а також публікували інформацію, спрямовану Ще 31 акаунт пов'язаний з "Агентством інтернет-досліджень" і російськими урядовими структурами. Вони публікували повідомлення проти Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.

Заблоковані акаунти, пов'язані з іншими державами:

238 облікових записів були пов'язаними з Іраном. Вони "намагалися зірвати громадські дискусії під час перших президентських дебатів 2020 року у США".

Вони "намагалися зірвати громадські дискусії під час перших президентських дебатів 2020 року у США". 35 акаунтів пов'язані з урядом Вірменії. Їх створили, "щоб просувати повідомлення проти Азербайджану".

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